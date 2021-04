Open de France : L'édition 2021 reportée

Annulé en 2020 pour cause de pandémie de coronavirus, l'Open de France de golf aura-t-il lieu en 2021 ? Pour le moment, rien n'est sûr. Prévu du 6 au 9 mai prochain au Golf National de St-Quentin-en-Yvelines, le plus grand tournoi français, comptant pour le Tour Européen, a été officiellement reporté ce mercredi. Les organisateurs espèrent pouvoir l'intégrer au calendrier d'ici la fin de la saison, qui se terminera le 21 novembre à Dubai. "L'organisation de tout événement du European Tour induit le déplacement de centaines de personnes (joueurs, caddies, personnel de production audiovisuelle, organisateurs, officiels, médias) se rendant sur le site de compétition, depuis plus de 25 pays différents. Compte tenu la situation sanitaire actuelle en France, c’est dans un esprit de responsabilité, que l'European Tour et la FFgolf ont pris la décision de reporter l’organisation du tournoi", précise la Fédération française de golf.

"Ni raisonnable ni responsable d'organiser l'événement en mai"

Pascal Grizot, président de la FFGolf, explique avoir tout fait pour organiser le tournoi, mais que cela était impossible : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le staff de l'European Tour ces derniers mois. Grâce à cette implication de tous les instants, avons réussi à surmonter de nombreux obstacles. Cependant, malgré cela, nous estimons que dans le contexte sanitaire actuel, il n'est ni raisonnable ni responsable d'organiser l'événement en mai. Nous continuerons à travailler main dans la main avec l'European Tour afin d'essayer de trouver une date alternative pour l'Open de France, qui pourrait nous permettre d'accueillir spectateurs et partenaires dans les meilleures conditions. » Même son de cloche du côté de Keith Pelley, le patron du Tour Européen : « Il est clairement décevant de devoir reporter l'Open de France, en particulier après le travail acharné mené en collaboration entre nos équipes, celles de la FFGolf et les nombreuses parties prenantes impliquées dans l’organisation du tournoi en mai prochain. Nous pensons que c'est la décision responsable qu’il fallait prendre. Nous avons également eu un soutien formidable de la part de l’ambassadeur du tournoi Grégory Havret et des 12 autres joueurs français qui s'étaient engagés à jouer au Golf National et nous continuerons donc à examiner toutes les options possibles, dans l'espoir de reprogrammer le tournoi plus tard cette saison. » Le Tour Européen va désormais réfléchir à la façon de combler le vide laissé dans le calendrier en mai.