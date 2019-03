Clément Sordet, 26 ans, n’est pas passé loin de remporter son premier titre sur l’European Tour, finissant 2e de l’Open d’Oman, dimanche. Le Lyonnais a réalisé un bogey sur le 18 et a fini à un seul petit coup du vainqueur, l’Américain Kurt Kitayama. Victor Dubuisson et Benjamin Hebert concluent leur bonne semaine respectivement à la 12e et 18e place.

