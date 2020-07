Memorial Tournament : Woods passe le cut de justesse, Perez loin derrière

Depuis le début de sa carrière, Tiger Woods a toujours passé le cut du Memorial Tournament, le tournoi organisé par Jack Nicklaus dans l’Ohio. Cette année, dans un contexte très particulier (reprise après cinq mois d’arrêt, huis clos), le « Tigre » a bien failli passer à la trappe dès le deuxième tour, mais il s’en est finalement sorti, pour un coup ! Auteur d’une carte de 76 vendredi (4 au-dessus du par) alors qu’il avait réussi 71 jeudi, le golfeur de 44 ans peut remercier la concurrence, qui n’a pas fait beaucoup mieux que lui après son passage, et le cut est finalement tombé à 148 (Woods avait fait 147). L’homme aux 15 Majeurs a donc assuré l’essentiel, même si pour une sixième victoire dans ce tournoi (après 1999, 2000, 2001, 2009 et 2012) il faudra plus qu’un miracle. Woods pointe en effet à douze coups du duo de leaders formé de Ryan Palmer et Tony Finau. Seul leader jeudi, Finau (69 contre 66 la veille) s’est fait rejoindre par son compatriote américain, auteur d’une carte de 68. Mais ils n’ont qu’un coup d’avance sur l’Espagnol Jon Rahm, qui a signé l’une des plus belles performances de la journée (67). Le Top 8 se tient en cinq coups, ce qui promet beaucoup pour le week-end.

Encore raté pour Perez !

Le week-end, Victor Perez ne le verra pas. Pour son troisième tournoi PGA depuis la reprise, le meilleur golfeur français, âgé de 27 ans, a encore échoué à passer le cut. Et dans les grandes largeurs ! Après avoir rendu une carte de 77 jeudi, il a rendu une carte de 78 vendredi, avec notamment un double-bogey au trou n°18, alors que tout avait bien commencé avec un birdie au 1. Pas vraiment rassurant avant de prendre part au premier Majeur de sa carrière : l’USPGA, du 6 au 9 août à San Francisco.



PGA TOUR / MEMORIAL TOURNAMENT (OHIO)

Classement à l'issue du deuxième tour (par 72) - Vendredi 17 juillet 2020

1- Tony Finau (USA) 135 (66-69)

- Ryan Palmer (USA) 135 (67-68)

3- Jon Rahm (ESP) 136 (69-67)

4- Gary Woodland (USA) 138 (68-70)

- Chez Reavie (USA) 138 (71-67)

- Luke List (USA) 138 (70-68)

...

21- Rory McIlroy (IdN) 142 (70-72)

64- Tiger Woods (USA) 147 (71-76)



Ne passent pas le cut (148) : Rickie Fowler (USA, 149), Justin Rose (ANG, 149), Ian Poulter (ANG, 149), Bryson DeChambeau (USA, 149), Webb Simpson (USA, 150), V ictor Perez (FRA, 155)...