Medinah: Le samedi de folie de Thomas

Justin Thomas a pris les commandes du BMW Championship, samedi, à l'issue du 3e tour. Et de quelle manière ! L'Américain a tout simplement battu le record du parcours à Medinah -théâtre de la Ryder cup 2012 et de deux succès de Tiger Woods à l'USPGA (1999, 2006)- en rendant une carte de 61. Son bilan ? Cinq birdies sur les cinq premiers trous, huit au total, plus deux eagles sur le retour, contre un seul bogey, pour atteindre les 11 coups sous le par.

Sans victoire depuis le début de la saison, Thomas (-21) abordera le dernier tour ce dimanche avec six longueurs d'avance sur Tony Finau et Patrick Cantlay. Tiger Woods, de son côté, est 31e à -7.

