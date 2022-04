Masters : Scheffler prend la tête et s'envole, Woods a passé le cut

Scheffler is the sixth player in Masters history to lead by five strokes after 36 holes. In the four of those instances, the leader has gone on to win. #themasters pic.twitter.com/m6Si9etlYr

— The Masters (@TheMasters) April 9, 2022

Woods poursuit son chemin

GOLF / MASTERS D’AUGUSTA

Classement à l’issue du deuxième tour - Vendredi 8 avril 2022

Scottie Scheffler justifie son statut de numéro 1 mondial. L’Américain a, en effet, écœuré la concurrence à l’occasion du deuxième tour du Masters d’Augusta. Si son début de parcours a été marqué par un bogey au trou numéro 2, il a largement redressé la barre. Avec un total de sept birdies, dont quatre sur les neuf derniers trous, le numéro 1 mondial a signé la meilleure carte du jour, à égalité Justin Thomas, avec cinq coups en-dessous du par. Une performance qui lui permet de compter cinq coups d’avance sur un groupe de quatre poursuivants et qui, dans l’histoire du Masters, a toujours été suivie d’une victoire finale. Leader à l’issue du premier passage sur le parcours de l’Augusta National, Sungjae Im n’a pas connu la même réussite. Le Sud-Coréen, plombé par quatre bogeys sur le retour, a rendu une carte à deux coups au-dessus du par et a vu Charl Schwartzel, Kyle Lowry et le tenant du titre Hideki Matsuyama revenir à hauteur.Parmi les 52 joueurs qui ont passé le cut, fixé à quatre coups au-dessus du par, on retrouvera bien Tiger Woods. Le joueur aux quinze titres du Grand Chelem a su réagir après un début de journée très compliqué. En effet, sur les cinq premiers trous, le « Tigre » a signé quatre bogeys. Un début de réaction a été vu aux trous 8 et 10… annulé sur les deux trous suivants. Toutefois, avec un birdie au 13 puis au 14, l’Américain termine ce deuxième tour à deux coups au-dessus du par et partage la 19eme place avec Webb Simpson, Patrick Cantlay et Kevin Kisner. Parmi les têtes d’affiche qui ont vu leur Masters s’achever à l’issue de ces 38 premiers trous, on retrouve Zach Johnson, Brooks Koepka, le champion olympique de Tokyo Xander Schauffele, Stewart Cing, Francesco Molinari ou encore Bryson DeChambeau. Un tournoi qui va désormais se décanter avec le « Moving Day » ce samedi, un troisième tour qui doit permettre d’affiner la hiérarchie et à Scottie Scheffler de confirmer sa grande forme du moment.Charl Schwartzel (AFS) 141 (72-69)Sungjae Im (CdS) 141 (67-74)Kyle Lowry (IRL) 141 (73-68)Hideki Matsuyama (JAP) 141 (72-69)Harold Varner III (USA) 142 (71-71)Dustin Johnson (USA) 142 (69-73)Kevin Na (USA) 142 (71-71)Cameron Smith (AUS) 142 (71-71)Corey Conners (CAN) 143 (70-73)Collin Morikawa (USA) 143 (73-70)Will Zalatoris (USA) 143 (71-72)Danny Willett (ANG) 143 (69-74)Joaquin Niemann (CHI) 143 (69-74)Justin Thomas (USA) 143 (76-67)Tiger Woods (USA) 145 (71-74)