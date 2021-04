#themasters

💬"Le score ne reflète pas du tout mon niveau de jeu"



Victor Perez, forcément déçu, livre ses premières impressions après son cut raté ⛳https://t.co/sl4zbfFgUi



— GOLF+ (@GolfCanalPlus) April 9, 2021

Rose toujours leader, mais...



Justin Rose extends the lead to seven under par with a birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/ixLfRuiZNg

— The Masters (@TheMasters) April 9, 2021

GOLF - MASTERS D'AUGUSTA

Classement à l'issue de la 2eme journée (par 148) - Vendredi 9 avril 2021 (classement à 00h20)

NB : Victor Perez (FRA) 151 (78-73) n'a pas passé le cut

Vendredi, notre unique représentant en lice a en effet rendu une carte de 73, soit -1 sous le par, et cinq coups de moins que la veille, mais cela ne lui a pas suffi pour se qualifier, au même titre que le numéro 1 mondial Dustin Johnson prend lui aussi la porte, avec un score de 149 indigne de son statut. Perez avait pourtant bien commencé sa deuxième journée, avec deux birdies aux trous n°2 et n°3, mais le double-bogey commis au trou n°5 a plombé ses chances de remontada. Il a enchaîné avec un bogey au n°6 puis quatre pars, et un nouveau bogey au n°11. Ses trois birdies d'affilée aux trous n°14, 15 et 16 lui ont permis de limiter la casse, mais il a encore signé un double-bogey sur le dernier trou de la journée, et le voilà donc éliminé.Justin Rose, de son côté, qui mène le tournoi, mais l'Anglais a été beaucoup moins bon vendredi que jeudi, avec une carte de 72 contre une carte de 65 la veille.. Le n°41 mondial laisse donc la porte ouverte à ses concurrents. En particulier les deux Américains Will Zalatoris et Brian Harman, pas forcément attendus à pareille fête mais qui pointent bel et bien pourtant à un coup du leader de ce Masters depuis le premier jour, après avoir rendu une carte respective de 68 et 69 lors de cette deuxième journée.Avec A.C2- Brian Harman (USA) 138 (69-69)- Will Zalatoris (USA) 138 (70-68)4- Marc Leishman (AUS) 139 (72-67)- Jordan Spieth (USA) 139 (71-68)6- Cameron Champ (USA) 140 (72-68)- Tony Finau (USA) 140 (74-66)- Si Woo Kim (CdS) 140 (71-69)- Hideki Matsuyama (JAP) 140 (69-71)- Justin Thomas (USA) 140 (73-67)...