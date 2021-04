Masters d'Augusta : Perez ne verra pas le week-end

Rose toujours leader, mais...



Justin Rose extends the lead to seven under par with a birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/ixLfRuiZNg

— The Masters (@TheMasters) April 9, 2021

GOLF - MASTERS D'AUGUSTA

Classement à l'issue de la 2eme journée (par 148) - Vendredi 9 avril 2021 (classement à 21h15)

Victor Perez (FRA) 151 (78-73)

Il y a du mieux, mais cela ne suffira pas pour Victor Perez ! Quarante-sixième du Masters d'Augusta en 2020, le golfeur de 28 ans, seul Français en lice sur les greens de Géorgie, ne passera pas le cut cette année. Ce vendredi, il a en effet rendu une carte de 73, soit -1 sous le par, et cinq coups de moins que la veille, mais cela ne lui permettra pas de se qualifier pour le week-end.Le Français avait pourtant bien commencé sa deuxième journée, avec deux birdies aux trous n°2 et n°3, mais le double-bogey commis au trou n°5 a plombé ses chances de remontada. Il a enchaîné avec un bogey au n°6 puis quatre pars, et un nouveau bogey au n°11. Ses trois birdies d'affilée aux trous n°14, 15 et 16 lui ont permis de limiter la casse, mais il a encore signé un double-bogey sur le dernier trou de la journée, et le voilà donc éliminé.A 21h15, c'est toujours Justin Rose qui mène le tournoi, mais l'Anglais a été beaucoup moins bon vendredi que jeudi, avec une carte de 72 contre une carte de 65 la veille.. Le n°41 mondial laisse donc la porte ouverte à ses concurrents et le classement pourrait évoluer dans les prochaines heures.2- Marc Leishman (AUS) 139 (72-67)- Tony Finau (USA) 74- Justin Thomas (USA) 735- Bernd Wiesberger (AUT) 140 (74-66)- Cameron Smith (AUS) 74- Si Woo Kim (CdS) 718- Jordan Spieth (USA) 71- Will Zalatoris (USA) 70- Brian Harman (USA) 69- Cameron Champ (USA) 72- Patrick Reed (USA) 70...72-...