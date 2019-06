Masters d’Andalousie: Perez perd du terrain

Seul en tête à l’entame du deuxième tour de ce Masters d’Andalousie, après son 65 réalisé la veille, Victor Perez a perdu cinq places au classement provisoire. Le Français a rendu vendredi une carte de 74 (+3), qui le relègue au sixième rang à cinq coups du leader Christiaan Bezuidenhout.

Un Sud-Africain qui a bouclé le parcours en 68 et pointe à -8 au total. Il devance de quatre longueurs un quatuor composé de Bradley Dredge (71), Adri Arnaus (70), Sergio Garcia (72) et Alvaro Quiros (68). Matthieu Pavon (73) et Mike Lorenzo-Vera (72) sont onzièmes, avec un total de -2.