Masters d'Andalousie: Dubuisson aux portes du top 5

Christiaan Bezuidenhout a de fortes chances de remporter le Masters d'Andalousie, puisque le Sud-Africain, -10 au général, compte cinq coups d'avance sur Jon Rahm à l'issue du troisième tour samedi (69, soit -2 sur la journée, pour Bezuidenhout, contre -4 pour Rahm). L'Espagnol est accompagné par Hideto Tanihara (-3).

Nicolas Colsaerts et Thomas Detry sont quatrièmes à sept coups (-1 pour Colsaerts samedi, -3 pour Detry). Sergio Garcia, sur son tournoi, a concédé un +2 sur la journée et se retrouve sixième à huit longueurs, tout comme Victor Dubuisson (-2 samedi) et Matthieu Pavon (par).

Mickael Lorenzo Vera (+1) est 15e à neuf unités. Victor Perez, leader jeudi, est 22e à 10 coups après un nouveau +3 (comme vendredi).