Made in Denmark: Langasque tout près de la gagne

L’Autrichien Bernd Wiesberger s’est adjugé dimanche le Made in Denmark, avec une carte ultime de 66 pour finir à -14.

L’intéressé s’impose là pour la cinquième fois sur le circuit européen, avec une petite longueur d’avance sur l’Ecossais Robert MacIntyre.

Dans le coup depuis le deuxième tour et une première carte de 66, le Français Romain Langasque réédite sa performance et se classe au final troisième à -11, à trois coups seulement de la gagne. Adrien Saddier termine 41e (-2), Benjamin Hébert 51e (+1) et Victor Dubuisson 54e (+2).