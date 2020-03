Le classement mondial gelé

ATP, WTA, et désormais OWGR et WWGR ! A l’instar de ce qu’ont décidé les circuits masculin et féminin de tennis, qui ont gelé leur classement car il n’y aura pas de tournoi avant, au mieux, le 8 juin, le classement du golf mondial (Official World Golf Ranking pour les hommes, Women World Golf Ranking pour les femmes) est également gelé jusqu’à nouvel ordre. Pour l’instant, la saison PGA est suspendue jusqu’au 24 mai, ce qui a notamment entraîné le report des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, le Masters (12-15 avril) et le PGA Championship (17-21 mai). La saison européenne EPGA est quant à elle suspendue jusqu’au 28 mai. Rory McIlroy va donc rester n°1 mondial devant Jon Rahm et Brooks Koepka pendant de nombreuses semaines, tout comme Jin Young Ko devant Nelly Korda et Sung Hyun Park chez les femmes. Le premier Français Victor Perez, est 40eme mondial, et la première Française, Céline Boutier, est 45eme.