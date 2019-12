Hero World Challenge : Stenson l'emporte, Woods quatrième

Henrik Stenson au finish. En quête d'un nouveau trophée depuis deux ans (son dernier remontait au Windham Championship en 2017), le Suédois a retrouvé le goût d'un titre, samedi sur le parcours d'Albany (Bahamas) à l'occasion du Hero World Challenge. Stenson a résisté jusqu'au bout à la pression du tenant du titre Jon Rahm et, plus tôt lors de cette ultime journée, à celle de l'Américain Gary Woodland pour finir par l'emporter avec un coup d'avance sur l'Espagnol (270 contre 271) et deux sur un autre Américain Patrick Reed (272). Si Woodland, vainqueur du dernier US Open, s'était sabordé tout seul en manquant complètement son début de parcours (carte de 73 pour une septième place à l'arrivée au classement final), Rahm, lui, a poussé Stenson dans ses retranchements jusqu'à la fin.

Woods au pied du podium

Le vainqueur de la dernière édition a même pris un temps les commandes, avant que le Suédois ne fasse définitivement la différence sur le trou numéro 15, passant même tout près d'un albatros incroyable. Comme Rahm, Tiger Woods a lui aussi occupé temporairement les commandes lors de cette dernière journée. Finalement, le « Tigre » termine au pied du podium, avec une dernière carte de 69 un ton en-deçà de celles qu'il avait rendues les deux jours précédents (66 et 67). Quatrième de ce Hero World Challenge, l'Américain pourra se consoler en prenant connaissance du prochain classement mondial. Woods y apparaîtra en sixième position, soit son meilleur classement en fin d'année depuis six ans.



PGA - HERO WORLD CHALLENGE

Classement final - Samedi 7 décembre 2019

1- Henrik Stenson, 270 (-18)

2- Jon Rahm (ESP), 271 (-17)

3- Patrick Reed (USA), 272 (-16)

4- Tiger Woods (USA), 274 (-14)

5- Justin Rose (GBR), 275 (-13)

...