Greenbrier: Chappell passe sous les 60

C'est un petit événement dans le monde du golf.

Rares sont les joueurs qui parviennent à boucler une carte sous les 60, comme l'a fait Kevin Chappell au Greenbrier, à White Sulphur Spring. Avec un score final à 59 (-11), il devient le 10e homme de l'histoire à réaliser cette performance sur le circuit PGA. Après avoir fait le par sur le trou 10, le premier du parcours, le golfeur a réalisé 9 birdies de suite, du trou 11 au trou 1.

Une performance de choix, d'autant plus que Kevin Chappell s'est fait opérer du dos, il y a de ça 10 mois. "Je ne peux pas être plus heureux. Il y a 10 mois, j'étais allongé sur mon lit et je ne pouvais pas me lever. Beaucoup de gens ont fait des sacrifices pour que je puisse être là, en particulier ma famille. Pour mon tournoi de reprise, faire un 59 et être dans le coup pour la gagne ce week-end me rend très fier", a-t-il déclaré devant la presse.