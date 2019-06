GolfSixes: Les Français battus en quarts

Le tournoi GolfSixes, qui oppose des doubles sur des matches en six trous, n'a pas souri à la paire française à partir des quarts de finale, samedi.

Si Matthieu Pavon, qualifié pour l'US Open la semaine prochaine (comme Clément Sordet), et Romain Wattel sont sortis premiers de leur poule, ils ont ainsi perdu dès leur quart face aux Italiens Edoardo Molinari et Lorenzo Gagli (1 up).

Ces derniers se sont ensuite inclinés en demies contre les Anglais Tom Lewis et Paul Waring (3 et 1), eux-mêmes tombés en finale devant les Thaïlandais Thongchai Jaidee et Phachara Khongwatmai (1 up).