Matthew Wolff win probability

Beginning of round 3: 3.2%

Now: 47.1%



On the @usopengolf app and official site pic.twitter.com/MQawvk3EQd



— Justin Ray (@JustinRayGolf) September 20, 2020

Langasque a perdu le fil

GOLF - PGA / US OPEN

Classement à l'issue du 3eme tour - Samedi 19 septembre 2020

40- Romain Langasque (FRA), 220 (71,74,75) (+10)

Troisième jour à l'US Open et... troisième leader., samedi soir sur l'exigeant parcours de Winged Foot à Mamaroneck (New York). Passé au travers la veille (74), le petit prodige américain de 21 ans à la technique si particulière a poursuivi son festival de birdies (il en est désormais à 14, plus que personne dans ce tournoi après les trois premiers tours) pour rendre une carte folle de 65 (5 coups sous le par), comme l'avait déjà fait Justin Thomas lors de la première journée. Deuxième golfeur de l'histoire après son compatriote et leader à l'issue du premier jour à terminer avec une note inférieure à 66 (le record à Winged Foot avant le départ de cet US Open),Reste maintenant à voir s'il parviendra à rester en tête plus d'un jour. Ce que n'ont pas su faire Thomas, désormais 17eme, et Reed, 11eme samedi soir, et qui permettrait à celui qui ne compte qu'un succès sur le circuit PGA deLe champion NCAA 2019 devra tout particulièrement se méfier de Bryson DeChambeau. Toujours en embuscade (-3), l'Américain n'a pas fait de folies depuis le début de cet US Open 2020. MaisLe Sud-Africain Louis Oosthuizen, troisième à quatre coups de Wolff, n'a pas dit son dernier mot lui non plus, au même titre que le trio de quatrièmes avec le par, composé d'Hideki Matsuyama, toujours dans le coup pour devenir le premier Japonais à triompher dans un Majeur, et des deux Américains Xander Schauffele et Harris English. Côté français notre seul représentant encore en courseLe Grassois a reculé en 40eme position, après avoir rendu sa pire carte depuis le début (75, contre 74 et 71 les deux premiers jours). Pour lui, le rêve s'est envolé.2- Bryson DeChambeau (USA), 207 (69,68,70) (-3)3- Louis Oosthuizen (AFS), 209 (67,74,68) (-1)4- Hideki Matsuyama (JAP), 210 (71,69,70) (0)- Xander Schauffele (USA), 210 (68,72,70) (0)- Harris English (USA), 210 (68,70,72) (0)7- Rory McIlroy (IRL), 211 (67,76,68) (+1)8- Zach Johnson (USA), 212 (70,74,68) (+2)- Viktor Hovland (NOR), 212 (71,71,70) (+2)- Rafa Cabrera Bello (ESP), 212 (68,70,74) (+2)...