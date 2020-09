Previous seven U.S. Open rounds: +19

Classement à l'issue du 1er tour - Jeudi 17 septembre 2020

33- Romain Langasque (FRA), 71 (+1)

- Michael Lorenzo-Vera (FRA), 73 (+3)

109- Paul Barjon (FRA), 75 (+5)

120- Victor Perez (FRA), 76 (+6)

Jamais encore un golfeur avait réussi à rendre une carte inférieure à 66 (4 coups sous le par) sur le parcours du Winged Foot Golf Club, l'un des plus difficiles à dompter de la planète golf. Pourtant, jeudi, le green si exigeant de Mamaroneck, en banlieue de New York, a trouvé son maître, en la personne de Justin Thomas., avec un coup d'avance sur le Belge Thomas Pieters, qui égale ainsi son meilleur score dans un Majeur, et ses deux compatriotes Matthew Wolff (seulement 21 ans !) et Patrick Reed (trou en un sur le 7), tous auteurs de 66, soit le meilleur score jamais réalisé à Winged Foot avant que Thomas ne décide de se charger de l'effacer des tablettes.Derrière, Rory McIlroy, cinquième à deux coups de l'homme de tête ( à égalité avec Westwood et Oosthuizen) fait partie, au même titre que beaucoup d'autres favoris, des...Premier Français à l'issue de cette première journée avec une carte de 71 (+1), Romain Langasque n'est pas passé loin lui aussi de terminer avec un score négatif sur ce premier parcours. Un temps bien parti, lui, pour se mêler d'entrée aux meilleurs, Mike Lorenzo-Vera a payé cher un mauvais retour. Résultat : le Basque partage la 71eme place avec Tiger Woods et le numéro 1 mondial Dustin Johnson, qui ont dû eux aussi se contenter d'un 73 (+3), au même titre que deux autres prétendants Jordan Spieth et Justin Rose.2- Patrick Reed (USA), 66 (-4)- Thomas Pieters (BEL), 66 (-4)- Matthew Wolff (USA), 66 (-4)5- Rory McIlroy (GBR), 67 (-3)- Lee Westwood (GBR), 67 (-3)- Louis Oosthuizen (AFS), 67 (-3)8- Jason Kokrak (USA), 68 (-2)- Brendon Todd (USA), 68 (-2)- Harris English (USA), 68 (-2)...71- Tiger Woods (USA), 73 (+3)- Dustin Johnson (USA), 73 (+3)