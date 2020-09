Golf - US Open : Reed seul en tête, Woods à la trappe

Woods et tous les Français sauf Langasque au tapis



GOLF - PGA / US OPEN

Classement à l'issue du 2eme tour - Vendredi 18 septembre 2020

Paul Barjon (148, +8), Michaël Lorenzo-Vera (150, +10) et Victor Perez (150, +10) n'ont pas passé le cut

Winged Foot s'est rebellé ! Dompté comme il ne l'avait jamais encore été (Justin Thomas, alors leader, était devenu le premier golfeur de l'histoire à rendre une carte inférieure à 66 sur ce parcours si exigeant), vendredi lors du 1er tour, Winged Foot a pris sa revanche samedi, deuxième journée de l'US Open.Les héros du jour se nomment ainsi Bubba Watson (69, soit 1 coup sous le par), Hideki Matsuyama (69 également) et Bryson DeChambeau (68, -2). Ce dernierL'Américain, qui s'était illustré de très belle façon la veille avec un trou en un sur le 7, a pourtant dû se contenter du par uniquement (70). Mais étant donné les conditions, vendredi à Mamaroneck, sur un green séché par le vent et bien plus complexe que la veille (le positionnement des drapeaux n'y est pas étranger lui non plus), il s'agit presque déjà d'un exploit.Beaucoup plus bas dans le classement, Romain Langasque, 74 vendredi, accuse 5 coups de retard sur Reed. Le natif de Grasse n'a donc peut-être pas dit son dernier mot, au contraire des autres Tricolores engagés Paul Barjon, Michaël Lorenzo-Vera et Victor Perez. Aucun n'a passé le cut., pourtant triple vainqueur de l'épreuve, comme pour Phil Mickelson (jusqu'alors, les deux champions n'avaient manqué le cut dans un Majeur qu'une seule fois, en 2019 lors du British Open). Jordan Spieth passe à la trappe lui aussi. Une véritable hécatombe.2- Bryson DeChambeau (USA), 137 (69,68) (-3)3- Rafa Cabrera Bello (ESP), 138 (68,70) (-2)- Harris English (USA), 138 (68,70) (-2)- Justin Thomas (USA), 138 (65,73) (-2)6-Jason Kokrak (USA), 139 (68,71) (-1)7- Thomas Pieters (BEL), 140 (66,74) (0)- Xander Schauffele (USA), 140 (68,72) (0)- Matthew Wolff (USA), 140 (66,74) (0)- Brendon Todd (USA), 140 (68,72) (0)...33- Romain Langasque (FRA), 145 (71,74) (+5)