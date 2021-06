Torrey Pines représente tant pour Rahm...

US OPEN

Classement final - Dimanche 20 juin 2021

Jon Rahm n'est pas prêt d'oublier sa première fête des pères.Le tout premier Majeur de sa carrière également pour le natif du Pays Vasque, à la faveur d'un finish éblouissant de sa part sur le parcours de Torrey Pines, où il estLe Sud-Africain avait pourtant débuté la dernière journée avec trois coups d'avance sur le futur vainqueur, mais cela n'a pas suffi pour contrer la remontada du héros du week-end en golf. Et après deux birdies colossaux sur les deux derniers trous, le jeune papa a pu hurler sa joie à la face du monde.Un bonheur plus légitime encore queLe tout sur les lieux de sa première victoire sur le circuit PGA, en 2017 à l'occasion du Farmers Invitational, et quinze jours après que, testé positif au Covid-19 en plein tournoi, il a dû renoncer à la victoire qui lui tendait les bras sur le Memorial Tournament. Cela ne s'invente pas... D'autant que Torrey Pines représente davantage encore pour Rahm. C'est en effet sur ces même terres californiennes situées au nord de San Diego et où il a vécu dimanche le plus beau moment de sa vie de golfeur que l'Espagnol avait demandé en mariage sa femme Kelley, qui allait ensuite donné naissance à leur premier enfant. Au-delà d'être symbolique, ce sacre de Jon Rahm à l'US Open était écrit.2- Louis Oosthuizen (AFS) -5 (279)3- Harris English (USA) -3 (281)4- Brooks Koepka (USA) -2 (282)- Guido Miggliozzi (ITA) -2 (282)- Collin Morikawa (USA) -2 (282)7- Daniel Berger (USA) -1 (283)- Paul Casey (GBR) -1 (283)- Brandon Grace (AFS) -1 (283)- Rory McIlroy (GBR) -1 (283)...