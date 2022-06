Un Canadien aux commandes de l'US Open. Adam Hadwin (34 ans) est le premier leader de ce troisième Majeur de la saison, dont le coup d'envoi a été donné jeudi dans le Massachussetts sur le parcours du Country Club de Brookline. Le natif de Moose Jaw a rendu une carte de 66 lors du premier tour. Ce qui lui permet d'occuper la tête du classement, avec un coup d'avance sur un groupe de cinq joueurs composés du Suédois David Lingmerth, de l'Anglais Callum Tarren, de l'Américain Joel Dahmen, du Sud-Africain M.J. Daffue et de l'ancien numéro 1 mondial Rory McIlroy. "On peut difficilement demander mieux pour démarrer un US Open (...) Prendre la tête après le premier tour à l'US Open, c'est incroyable ! C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais me retirer, mais ce n'est pas l'objectif final", analysait très modestement Hadwin ensuite.

McIlroy dans le coup

Au même titre que les autres membres du "club des cinq" possédant un coup de retard après le premier parcours sur Hadwin, le McIlroy a rendu une carte de 67. De quoi permettre à celui qui compte quatre Majeurs à son palmarès de rêver d'en décrocher un cinquième, à l'issue du week-end, et ce alors que le Nord-Irlandais a retrouvé lundi le podium du classement mondial (en troisième position), vingt-quatre heures après avoir remporté l'Open du Canada pour la deuxième année de suite. "Même si je suis un peu frustré par ce bogey, c'est quand même une bonne entame", appréciait McIlroy, en quête d'un nouveau Majeur depuis 2014 et qui n'est pas sans savoir que depuis 1934 jamais un joueur ayant remporté un tournoi le dimanche précédent s'est ensuite imposé lors de l'US Open. Tenant du titre, l'Espagnol Jon Rahm accuse trois coups de retard sur Hadwin, avec une carte de 69. Collin Morikawa, sacré lors du dernier British Open, a trois longueurs de retard également.