Golf : Smith prêt à rejoindre le circuit LIV

Smith ne compte pas manquer les play-offs

Cameron Smith va-t-il laisser derrière lui le PGA Tour ? L’Australien, vainqueur de la 150eme édition du British Open sur le mythique parcours de St Andrews à la mi-juillet, serait le prochain joueur de premier plan à rejoindre le circuit parallèle LIV, dirigé par Greg Norman et financé par l’Arabie Saoudite. Récemment interrogé sur le sujet, Cameron Smith n’avait pas hésité à balayer les rumeurs d’un ralliement à cette organisation qui sème le trouble dans le golf mondial. « Je viens juste de gagner le British Open, ce n'est carrément pas le moment de parler de mon avenir, avait alors confié le numéro 2 mondial L'équipe qui m'entoure s'occupe de tout ça, je suis ici pour gagner des tournois. » Toutefois, son compatriote Cameron Percy a sans doute vendu la mèche dans un entretien accordé à RSN Radio.En effet, ce dernier a affirmé que « Cameron Smith et Marc Leishman sont partis, ils ont signé » avec le circuit parallèle LIV. Néanmoins, un départ n’est pas prévu dans l’immédiat… mais dans quelques semaines. En effet, à partir de ce jeudi et jusqu’au 28 août prochain, le numéro 2 mondial sera engagé dans les play-offs de la FedEx Cup, la compétition de fin de saison du circuit PGA. Actuellement deuxième du classement derrière Scottie Scheffler au sortir de la saison régulière, Cameron Smith a fait de ce rendez-vous « un objectif de carrière capital ». Autrement dit, l’Australien n’a aucune intention de faire faux-bond au PGA Tour dans l’immédiat mais plutôt au terme de ces play-offs. En effet, un ralliement au circuit LIV bannirait de fait le numéro 2 mondial du PGA Tour, à l’image de Phil Mickelson ou encore Bryson DeChambeau.