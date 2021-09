Les Américains déroulent pour finir la journée

GOLF / RYDER CUP 2020

ETATS-UNIS - EUROPE : 11-5

2eme journée - Samedi 25 septembre 2021

Sauf immense retournement de situation, la Ryder Cup est bien partie pour retourner aux Etats-Unis. Largement favoris de cette édition 2020, les Américains n'ont plus que 3,5 victoires à décrocher à l'occasion des douze simples prévus lors de la journée de dimanche sur les greens de Whistling Straits dans le Wisconsin. Autant dire que la tâche des Européens s'annonce immense. Après avoir gagné 3-1 les foursomes de vendredi et samedi et 3-1 les four-ball de vendredi, les Etats-Unis ont lâché un peu de lest lors des four-ball de samedi.Les Européens ont commencé à croire à une incroyable remontada samedi après-midi lorsqu'ils ont gagné deux points de suite pour revenir à 9-5. Ce sont d'abord Shane Lowry et Tyrrell Hatton qui ont battu Tony Finau et Harris English sur le score de 9,5 contre 8,5, après une partie très serrée où les Européens ont remporté deux trous et les Américains seulement le trou n°13. Puis la paire espagnole Jon Rahm et Sergio Garcia a dominé 2&1 (il restait un trou, ils avaient deux points d'avance) Brooks Koepka et Jordan Spieth, en gagnant six trous contre quatre.Mais les Américains ne se sont pas laissés déstabilisés, et ont renoué avec la victoire grâce à Scottie Scheffler et Bryson DeChambeau, vainqueurs 3&1 de Tommy Fleetwood et Viktor Hovland, en gagnant notamment les quatre derniers trous. Enfin, dans la dernière partie de la journée,Voilà donc les Américains avec six victoires d'avance avant les simples de dimanche, qui débuteront par un affrontement entre Xander Schauffele et Rory McIlroy à partir de 18h04, heure française. Trois victoires et un nul leur suffiront à soulever le trophée. Une formalité ?Du 24 au 26 septembre 2021, à Whistling Straits (Etats-Unis)battent Koepka/Berger (USA) : 3&1battent Casey/Hatton (EUR) : 2&1battent Hovland/Wiesberger (EUR) : 2upbattent Westwood/Fitzpatrick (EUR) : 2&1battent Finau/English (USA) : 1upbattent Koepka/Spieth (USA) : 2&1battent Fleetwood/Hovland (EUR) : 3&1battent Poulter/McIlroy (EUR) : 4&3>>> La première équipe à 14,5 points remporte la Ryder Cup