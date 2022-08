Golf - PGA Tour : Trois joueurs de LIV Golf au tribunal pour jouer les phases finales

Cela se termine devant les tribunaux. Mardi prochain, dans un tribunal américain, trois golfeurs, qui ont décidé de s'engager en LIV Golf, soit la série dissidente financée par des fonds saoudiens, vont demander à pouvoir participer aux phases finales du PGA Tour. Leur engagement en LIV Golf ayant entraîné leur suspension par les promoteurs du PGA Tour, et ce pour une durée indéterminée, après avoir pris part à l'un des trois tournois de LIV Golf qui se sont déjà joués, depuis le mois de juin dernier. Cette audience aura lieu en Californie, du côté de San José, pour une procédure anti-trust lancée dès ce mercredi, et elle a été demandée par les Américains Talor Gooch et Hudson Swafford et par l'Australien Matt Jones. Tous trois veulent obtenir un référé et demandent la suspension des phases finales du PGA Tour, si elles sont amenées à avoir lieu sans eux, expliquant également qu'il agit, tout bonnement, comme un monopole.

Ils avaient assuré leur qualification pour ces phases finales

Les trois hommes font partie d'un groupe composé d'un total de onze joueurs désormais engagés sur cette fameuse série LIV Golf. Cette dernière s'est lancée à l'occasion du mois de juin. Avant de partir du PGA Tour, Jones, Swafford et Gooch avaient alors déjà assuré leur qualification pour ces fameuses phases finales, nommées FedEx Cup, avant de rejoindre LIV Golf. Ce qu'ils désirent, c'est de pouvoir prendre part au premier tournoi de celles-ci, qui débute dès jeudi prochain, du côté de Memphis. Ce St. Jude Championship, avec sa bourse d'environ 14,7 millions d'euros, est réservé au 125 meilleurs joueurs mondiaux de la saison régulière qui s'est déroulée sur le PGA Tour. Ensuite, seuls les 70 premiers disputeront le tournoi de la semaine suivante. Le temps presse, même s'il s'agit d'un combat judiciaire qui semble pouvoir durer plusieurs années, devant les tribunaux.