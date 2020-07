Golf – PGA : Tiger Woods se préserve jusqu’à l’USPGA

Déception pour les organisateurs du WGC-FedEx St.Jude Invitational, qui se déroulera à Memphis (Tennessee) la semaine prochaine. Tiger Woods, la légende des greens, a annoncé son forfait ce vendredi, alors que ce tournoi faisait partie de son programme à la base. « Je suis déçu de manquer le WGC-FedEx St.Jude Invitational, mais je fais ce que je pense être le mieux pour me préparer pour l’USPGA et les play-offs FedExCup qui arrivent », a tweeté le golfeur aux quinze titres du Grand Chelem. Mais son dos continue de le faire souffrir et il préfère ne pas prendre de risques avant le premier Majeur de la saison, l’USPGA, qui se déroulera cette année à San Francisco.

Un seul tournoi en six mois

Tiger Woods n’aura donc disputé qu’un seul tournoi entré février et août, en raison de la pause du circuit PGA liée au coronavirus, bien sûr, mais aussi de ses douleurs récurrentes au dos et au genou. C’était la semaine passée, au Memorial Tournament de Dublin, dans l’Ohio. Tiger Woods, qui avait passé le cut de justesse, pour un coup, avait finalement terminé 40eme, avec des cartes de 71, 76, 71 et 76 (par 72). Cela semble un peu juste pour arriver au top de sa forme sur un tournoi du Grand Chelem, mais avec le Tigre, tout est possible, comme l’a prouvée sa victoire inattendue au Masters l’an passé. Le Californien a déjà remporté l’USPGA à quatre reprises (1999, 2000, 2006 et 2007) mais n’avait pas passé le cut l’an dernier. En cas de victoire à San Francisco, Tiger Woods deviendrait le golfeur le plus titré de l’histoire du circuit PGA. Avec 82 victoires, il partage actuellement la première place avec Sam Snead, qui avait brillé entre 1936 et 1965.