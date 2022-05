Golf - PGA Championship : Pereira surprend, Woods abandonne

Woods n'en pouvait plus

GOLF / PGA CHAMPIONSHIP (A TULSA, OKLAHOMA)

Classement après 3 tours (sur 4) - Samedi 21 mai 2022

Incroyable Mito Pereira ! A 27 ans, le Chilien dispute seulement le deuxième Majeur de sa carrière (après l'US Open 2019, où il n'avait pas passé le cut), et voilà qu'il est en passe de le remporter ! Le natif de Santiago occupe la tête du PGA Championship, qui se déroule dans l'Oklahoma, alors qu'il ne reste plus qu'un tour à disputer !A commencer par l'Américain Will Zalatoris, qui était premier vendredi soir, mais qui a craqué samedi, rendant une carte de 73 (5 bogeys pour 2 birdies). Idem pour celui qui était troisième, Justin Thomas, et qui n'a pu faire mieux que 74 (6 bogeys pour 2 birdies). « Je jouais très bien et soudainement, j’ai commis quatre bogeys en cinq trous, a commenté Pereira. Ce n’était pas intéressant. Mais j’ai retrouvé mon jeu à compter du 13eme. Ces trous sont très difficiles, alors je suis vraiment heureux de la façon dont j’ai joué. Le birdie au 18eme est un bonus. » Reste à savoir si le jeune Chilien va résister à la pression de l'Anglais de 27 ans Matt Fitzpatrick, qui pointe à trois coups avant cette dernière journée (comme Zalatoris), mais qui n'a jamais fait mieux que septième dans un Majeur. Il y a en tout cas de grandes chances que le golf mondial compte un nouveau vainqueur en Majeur ce dimanche, car aucun membre du Top 6 à l'issue du troisième tour n'en a jamais remporté.Tiger Woods, lui, en a déjà gagné 15 (dont 4 au PGA Championship), mais il n'ira pas plus loin dans ce tournoi. Le golfeur de 46 ans a signé samedi la pire carte de sa carrière dans un PGA Championship, avec un terrible 79 (7 bogeys et 1 triple-bogey pour 1 birdie), en envoyant notamment deux fois la balle dans l'eau. "Le Tigre", qui boîtait sur le parcours, a préféré jeté l'éponge et ne sera pas sur les greens dimanche. « Pour être honnête, je ressens de la douleur. Nous allons faire un peu de travail et nous allons voir par la suite, avait-il déclaré avant d'abandonner officiellement. Je ne pouvais pas me sortir du rythme des bogeys ou tout autre.» Si tout va bien, on reverra Woods à partir du 14 juillet pour le British Open à St-Andrews.2-Matt Fitzpatrick (ANG) 204 (68-69-67)- Will Zalatoris (USA) 204 (66-65-73)4- Cameron Young (USA) 205 (71-67-67)5- Abraham Ancer (MEX) 206 (67-69-70)6- Seamus Power (IRL) 207 (71-69-67)7- Stewart Cink (USA) 208 (69-68-71)- Justin Thomas (USA) 208 (67-67-74)- Bubba Watson (USA) 208 (72-63-73)...