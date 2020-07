Golf - Memorial Tournament : Rahm s'envole, Woods remonte

Vainqueur d’un tournoi PGA en 2017, un en 2018 et un en 2019, Jon Rahm est bien parti pour en ajouter un de plus en 2020, à seulement 25 ans. Le golfeur espagnol est en effet en tête du Memorial Tournament, le tournoi organisé par Jack Nicklaus (l’homme aux 18 Majeurs) dans l’Ohio (à huis clos cette année), avec une belle avance. Troisième vendredi soir à un coup du duo Tony Finau – Ryan Palmer, le Basque a signé une bien meilleure journée que ses deux rivaux, en rendant une carte de 68 samedi, contre 73 pour les deux Américains. Malgré le vent et la chaleur, Ram a réussi cinq birdies, pour un seul bogey, et le voilà désormais avec quatre coups d’avance avant le dernier tour. Dimanche, Rahm aura une grosse pression sur les épaules, puisqu’en plus du trophée à aller chercher, il deviendra n°1 mondial en cas de victoire, si Rory McIlroy, actuellement douzième à dix coups, ne finit pas deuxième !

"Une journée solide" pour Woods

Tiger Woods, qui a passé le cut de justesse vendredi, a de son côté signé un troisième tour très correct, avec une carte de 71, comme jeudi, qui lui permet de remonter de la 64eme à la 37eme place. Il est à cinq coups du Top 10. « Je bougeais mieux aujourd’hui, je me sentais comme jeudi. J’ai bien contrôlé la balle. C’est une bonne journée, une journée solide », a réagi le Tigre après le 18eme trou. Il va désormais tenter de remonter un peu au classement dimanche, à défaut de viser une sixième victoire dans le tournoi.



PGA TOUR / MEMORIAL TOURNAMENT (OHIO)

Classement à l'issue du troisième tour (par 72) - Samedi 18 juillet 2020

1- Jon Rahm (ESP) 204 (69-67-68)

2- Tony Finau (USA) 208 (66-69-73)

- Ryan Palmer (USA) 208 (67-68-73)

4- Danny Willett (ANG) 210 (74-66-70)

5- Henrik Norlander (SUE) 211 (74-66-71)

- Jason Day (AUS) 211 (73-66-72)

...

12- Rory McIlroy (IdN) 214 (70-72-72)

37- Tiger Woods (USA) 218 (71-76-71)

...