Golf - Masters : Tiger Woods parmi les participants ?

McIllroy : "Woods est en pleine forme et fait tout pour être là"

Il y a encore quelques jours, personne n'aurait pu imaginer que le mythique champion américain pourrait faire partie des participants de la 86eme édition de ce rendez-vous incontournable et chaque année très attendu de la saison de golf. Et puis une image est venue tout changer. Cette image, c'est celle du quintuple vainqueur de l'épreuve mardi dernier sur ce même parcours d'Augusta, où se déroule le Masters, programmé cette année du 7 au 10 avril. A en croire Sports Illustrated,, septième au classement mondial, grand ami de Woods et qui tentera le mois prochain d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès du tournoi le plus important de l'année. La présence de l'Américain victime en février 2021 d'un accident de voiture qui avait failli l'obliger à se faire amputer de la jambe droite et qui n'est plus réapparu sur les greens depuis ce jour où il avait dû être désincarcéré de son véhicule (puis opéré de plusieurs fractures ouvertes) après que celui-ci, passé tout près de la mort, a effectué plusieurs tonneaux en banlieue de Los Angeles n'avait rien de surprenante, dans la mesure où l'Américain était invité au dîner annuel des golfeurs ayant remporté l'épreuve.En revanche, il n'était pas prévu qu'il s'entraîne sur les lieux, d'autant que les rumeurs voulaient qu'il n'était pas encore capable de marcher pendant la totalité des quatre jours de ce tournoi auquel il est automatiquement inscrit, là aussi pour avoir eu le privilège par le passé d'enfiler la célèbre veste verte. Pourtant, Woods, dont la dernière apparition en compétition remonte au... Masters 2020, pourrait bien déjouer tous les pronostics. Surtout à en croire Rory McIllroy. L'Irlandais a en effet assuré sur Skysports que l'Américain faisait "tout son possible" pour être de la partie à Augusta début avril. McIllroy a par ailleurs ajouté que "Le Tigre" était "en pleine forme". De quoi donner encore plus de corps à la thèse de sa participation.