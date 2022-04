Golf - Masters : Scheffler mène toujours la danse à Augusta

Scottie Scheffler birdies No. 2 and brings his lead back to five strokes. #themasters pic.twitter.com/UDLgxmVrCR

GOLF / MASTERS D’AUGUSTA

Classement à l’issue du deuxième tour - Vendredi 8 avril 2022

Ce samedi après le troisième tour au Masters d'Augusta,. Rendant une carte de 71, soit un coup sous le par, il demeure le maître des lieux en Georgie où la météo ne se montre pas clémente ce week-end. Le mercure est descendu jusqu'à 13 degrés et les rafales de vent rendent un ressenti bien inférieur aux indications du thermomètre. Par conséquent plus frileux dans son jeu, le numéro un mondial a ralenti la cadence infernale qu'il avait adoptée jusqu'à présent. Il a notamment laissé l'Australien Cameron Smith revenir à trois coups. Au bénéfice d'une carte de 68, ce dernier a réalisé le meilleur parcours ce samedi. Il demeure avec l'Anglais Tommy Fleetwood (une carte de 70), l'unique concurrent capable de reprendre du terrain sur le leader de l'épreuve.Néanmoins, Scottie Scheffler demeure solidement cramponné sur sa position au-dessus de la meute. Familier désormais avec le parcours du Masters,. Un avantage tant sur le plan mental qu'en pratique sur le terrain au moment d'aborder la dernière ligne droite ce dimanche. Outre Cameron Smith, le Sud-Coréen Sungjae Im représentera la plus grande menace pour le triple vainqueur sur le PGA Tour depuis le début de l'année pour revêtir la mythique "green jacket", remise au vainqueur de l'épreuve. Quid de Tiger Woods ? Par ce temps hivernal, il s'est enrhumé et a rendu une carte de 78 (+7). Soit son plus mauvais bilan en carrière à Augusta.Cameron Smith (AUS) 210 (71-71-68)Sungjae Im (CdS) 212 (67-74-71)Charl Schwartzel (AFS) 214 (72-69-73)Kyle Lowry (IRL) 214 (73-68-73)Corey Conners (CAN) 215 (70-73-72)Justin Thomas (USA) 215 (76-67-72)Danny Willett (ANG) 216 (69-74-73)Tiger Woods (USA) 223 (71-74-78)