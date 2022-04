Simpson voit Woods capable de gagner



No this isn't the final round of the Masters. This is Tiger Woods playing a practice round. On a Monday... pic.twitter.com/RssvPdn6bi

— BlueBet Australia (@BlueBetAu) April 4, 2022

Ce jeudi sera donné le coup d’envoi du premier Majeur de la saison de golf, le Masters d’Augusta. Et Tiger Woods, qui a enfilé à cinq reprises (1997, 2001, 2002, 2005, 2019) la veste verte réservée au vainqueur, pourrait bien être au départ. Cela serait presque un miracle, compte tenu que le golfeur de 46 ans a été victime en février 2021 d’un très grave accident de voiture et a d’ailleurs confié être passé tout près de l’amputation de la jambe droite. Tiger Woods n’a plus joué en compétition depuis septembre 2020, une opération du dos l’ayant éloigné des greens avant son accident de la route. Mais son ami Fred Couples (62 ans, vainqueur du Masters en 1992), qui s’est entraîné avec lui ce lundi, en est certain : Tiger Woods sera au départ jeudi. « C'est un dur à cuire. Il ne vous fera jamais savoir qu'il a mal. Il avait l'air bien de marcher., a confié Couples, selon des propos rapportés par ESPN. J’espère que tout se passera bien mardi et mercredi et je suis sûr qu’il sera au départ jeudi. Il est le plus grand joueur à avoir jamais joué. Vous lui donnez quelques bonnes minutes, vous lui donnez quelques bonnes jambes, et il swingue comme ça. Je ne vais pas faire d'estimation, mais je l'ai regardé aujourd'hui et il avait l'air phénoménal. »Pour Webb Simpson (36 ans), vainqueur de l’US Open 2012, Tiger Woods est même carrément capable de gagner le tournoi : « Chaque fois que quelqu'un me demande si Tiger peut gagner le tournoi, ma réponse est oui.C'est donc vraiment cool qu'il fasse cette semaine l'effort de revenir après cet accident de voiture. J'espère qu'il le fera jeudi. » Le premier Majeur de l'année aurait encore plus de saveur !