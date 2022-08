Golf : Le circuit dissident LIV accueille officiellement Cameron Smith

McIlroy pas emballé à l’idée de retrouver des joueurs du LIV

Les bruits de couloir allaient dans ce sens, c’est désormais officiel. Moins de deux mois après avoir signé le plus beau succès de sa carrière à l’occasion de la 150eme édition du British Open et après avoir écarté les rumeurs à ce sujet, Cameron Smith a officiellement fait le choix de délaisser le PGA Tour, lui qui a pris la 20eme place du Tour Championship, dernière étape de la saison 2021-2022 ce dimanche. En effet, le circuit dissident LIV, financé par l’Arabie Saoudite, a officialisé ce mardi l’arrivée dans ses rangs de l’Australien mais également de cinq autres joueurs. Compatriote de Cameron Smith, Marc Leishmann rejoint également la série de tournois très richement dotés aux côtés des Américains Harold Varner III et Cameron Tringale mais également de l’Indian Anirban Lahiri et du prometteur joueur chilien Joaquin Niemann, actuel 19eme mondial. Six joueurs qui rejoignent ainsi Phil Mickelson, Bryson DeChambeau ou encore Dustin Johnson, qui ont cédé aux sirènes de ce circuit parallèle.Si le PGA Tour et le DP World Tour, nouveau nom du circuit européen, ont décidé de se rapprocher et de prendre des mesures contre les joueurs faisant le choix de rejoindre le circuit LIV, ces derniers pourront toujours s’aligner lors des tournois majeurs tels le PGA Championship, dont le premier tour est prévu à partir du 8 septembre prochain à Wentworth. Une perspective qui n’est pas du goût de Rory McIlroy, récent vainqueur de la FedEx Cup pour la troisième fois. « Je déteste ça, vraiment, a confié le Nord-Irlandais. Aller à Wentworth et voir 18 d’entre-eux participer risque de me faire mal à l’estomac. » Le joueur de 33 ans a même récemment déclaré que « le golf professionnel masculin est déchiré » en raison de l’irruption du circuit LIV et de ses dotations très nettement supérieures à celles du PGA Tour, qui n’est pas resté sans réagir. Rory McIlroy reste convaincu que la situation peut s’améliorer mais que cela prendra beaucoup de temps.