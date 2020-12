Golf - EPGA : Première victoire pour Antoine Rozner

"Catch me if you can."

Golf in Dubaï Championship - Classement final - Samedi 5 décembre

1 - Antoine Rozner (FRA) 263 (-25 sous le par)

Michael Lorenzo-Vera (FRA)

Après Romain Langasque au Wales Open en août, c'est Antoine Rozner qui a remporté sa première victoire sur le circuit européen. Ce samedi, le Français s'est imposé sur le Golf in Dubaï Championship.Même s'il a joué les premiers rôles pendant tout le week-end, c'est lors de la dernière journée que le natif de Paris a fait la différence. Sept birdie, un eagle et seulement un boggey lui ont permis de refaire le retard qu'il avait sur Andy Sullivan ce samedi matin. L'Anglais, ancien participant à la Ryder Cup, avait occupé la tête du classement pendant les trois premières journées. Ce samedi, il a craqué en faisant six coups de plus qu'Antoine Rozner.Avec ce succès, le Français confirme là ses excellents débuts sur le circuit européen. En septembre, il s'était déjà classé troisième de l'Andalusia Masters.« Je n'ai pas encore joué de Rolex Séries donc je suis très excité par la semaine prochaine. Le jeu est là. Je suis très heureux. » a avoué Antoine Rozner à l'évocation de son prochain rendez-vous. Il y retrouvera Victor Perez, Benjamin Hébert et Romain Langasque si ce dernier est remis du Covid-19.2t -265 (-23)2t - Francesco Laporta (ITA) 265 (-23)2t - Matt Walace (ANG) 265 (-23)2t - Andy Sullivan (ANG) 265 (-23)6 - Grant Forrest (ECO) 267 (-21)7 - Ross Fischer (ANG) 268 (-20)8t - Steven Brown (ANG) 269 (-19)8t - Joakim Lagergren (SUE) 269 (-19)8t - Marc Warren (ECO) 269 (-19)8t - Bernd Wiesberger 269 (-19)8t - Niklas Lemke (SUE) 269 (-19)