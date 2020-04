Golf – EPGA : Pas d’Open de France cette année

Les événements attirant un public nombreux étant interdits en France jusqu’à, au moins, mi-juillet, l’Open de France, prévu du 2 au 5 juillet au Golf National de St-Quentin-en-Yvelines, avait peu de chances de se dérouler. La nouvelle est désormais officielle : le plus grand tournoi français n’aura pas lieu cette année. L’information a été dévoilée par l’EPGA, le Circuit européen. Le tournoi de Munich, qui devait se dérouler la semaine précédent, a subi le même sort, alors que le Scottish Open, qui doit se dérouler la semaine suivante et qui est beaucoup mieux doté, a quant à lui été reporté.

Reprise de la saison début août, au mieux

« La décision d'annuler le BMW International Open, qui est la pierre angulaire du calendrier de la tournée européenne depuis trois décennies, et l'Open de France, l'une de nos Open nationaux les plus historiques, a été prise en consultation avec notre partenaire de longue date BMW et la Fédération française de golf, car la santé publique et le bien-être la priorité absolue pour nous tous », a r »agi Keith Pelley, le directeur exécutif du Circuit européen. Au mieux, la saison EPGA reprendra le 2 août pour le British Masters.