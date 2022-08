Golf : Donald nommé à la tête de l'équipe européenne de Ryder Cup

We're delighted to announce @LukeDonald as 2023 European Ryder Cup Captain 🇮🇹 pic.twitter.com/76P9F8Cl10

Donald : « Privilégié de recevoir une telle charge »

L’équipe européenne de Ryder Cup tient son nouveau capitaine. Alors qu’elle devait initialement être dirigée par Henrik Stenson du 25 septembre au 1er octobre 2023 sur le parcours du Marco Simone Golf & Country Club de Rome, la formation du Vieux Continent a dû se mettre à la recherche d’un nouveau patron. En effet, le Suédois a récemment rejoint le circuit dissident LIV, financé par l’Arabie Saoudite et au cœur d’une bataille menée de front par le PGA Tour et le circuit européen DP World Tour. En conséquence, son poste de capitaine lui a été retiré. Par l’intermédiaire d’un communiqué, l’ancien numéro 1 mondial Luke Donald a été officiellement nommé au poste de capitaine de la formation européenne, lui qui a été vice-capitaine de Thomas Bjørn en 2018 puis de Padraig Harrington en 2021. Sélectionné comme joueur à quatre reprises, le Britannique l’a emporté à chaque fois, notamment en 2012 lors du « Miracle de Medinah », qui avait vu l’Europe arrache la victoire grâce à une dernière journée renversante.Dans ce communiqué, Luke Donald n’a pas caché sa fierté au moment de prendre la tête de l’équipe qui sera chargée de reconquérir la Ryder Cup après la déroute subie à Whistling Straits l’an passé. « C’est l’un des plus grands honneurs qui peut être fait à un joueur de golf, de diriger ses pairs et d’être un ambassadeur pour tout un continent, a confié le Britannique. Je me sens privilégié de recevoir une telle charge et il est de ma responsabilité de ne pas la prendre à la légère. C’est durant la Ryder Cup que j’ai connu certaines de mes meilleures expériences en golf et je ne les échangerais pour rien au monde. C’est un événement sans aucune comparaison et je suis impatient de créer plus de souvenirs marquants en Italie l’an prochain. » Directeur de Ryder Cup Europe, Guy Kinnings a ajouté que Luke Donald a « sans aucun doute les qualifications requises pour être un capitaine de l’équipe d’Europe couronné de succès ».