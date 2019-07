Golf : Comment Mickelson a perdu 7 kilos en six jours

Nouveau format du calendrier oblige, les tournois du Grand Chelem s'enchaînent. Jeudi, débutera ainsi le British Open sur le parcours du Royal Portrush Golf Club, dans le comté d'Antrim, en Irlande du Nord.

Un tournoi que Phil Mickelson a préparé en suivant un régime drastique. L’ancien numéro un mondial a en effet révélé dans une vidéo publiée sur Twitter avoir jeûné durant six jours, se contentant d’eau et de café. Et ce afin de purger son corps.

Résultat ? Le golfeur américain a perdu près de sept kilos et se dit affûté comme rarement. A confirmer, jeudi, lors du premier tour du British Open.

Let’s get real for a minute. I haven’t been my best and I’m doing all I can to get it right. I’ll have more Phireside chats soon as well as a fun new series too. Until then, HIT ’s pic.twitter.com/QrqUpThEeV