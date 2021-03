Golf - Championnat du monde de match-play : Rozner battu par Fleetwood

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MATCH-PLAY

Jeudi 25 mars 2021

Rozner (FRA)

Classement

3- Rozner (FRA) : 1 victoire, 1 défaite

Groupe 16

Perez (FRA)

Classement

1- Perez : 1 victoire, 0 défaite

Ça se complique pour Antoine Rozner ! Pour son deuxième match du championnat du monde de match-play, à Austin au Texas, le jeune golfeur français, qui avait battu le redoutable Américain Bryson DeChambeau mercredi, a été battu par Tommy Fleetwood.Il a dominé le Français sur six trous (notamment 5-3 sur le trou n°9), pendant que Rozner ne l'a battu qu'au trou n°13, et qu'il y a eu sept égalités. Dans le même temps, Bryson DeChambeau a dominé le Sud-Coréen Si Woo Kim, ce qui signifie que l'Anglais, l'Américain et le Français sont à égalité dans ce groupe 5, avec une victoire et une défaite, mais Fleetwood est en tête à la différence de points. Tout se jouera donc vendredi.bat: 4&3 (15)bat Kim (CdS) : 2&1 (17)2- DeChambeau (USA) : 1 victoire, 1 défaite4- Kim (CdS) : 0 victoire, 2 défaitesIm (CdS) - Leishman (AUS)- Henley (USA)2- Im : 1 victoire, 0 défaite3- Henley (USA) : 0 victoire, 1 défaite4- Leishman (AUS) : 0 victoire, 1 défaite