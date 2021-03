Golf - Championnat du monde de match-play : Perez en huitièmes, pas Rozner

Victoire et qualification de @v_perez2 au @DellMatchPlay

Il rencontrera @robert1lefty samedi en 8e de finale.

Sa réaction ici

👇🏻 pic.twitter.com/q9Cm3bnUVx

— GOLF+ (@GolfCanalPlus) March 26, 2021

Une victoire pour rien pour Rozner

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MATCH-PLAY



Vendredi 26 mars 2021

Rozner (FRA)

Classement final

2- Rozner (FRA) : 2 victoires, 1 défaite

Groupe 16



Perez (FRA)

Classement final



1- Perez : 2 victoires, 1 défaite



Il y aura un Français en huitièmes de finale du championnat du monde de match-play, qui se déroule cette semaine à Austin au Texas. Vainqueur de deux de ses trois matchs de poule, Victor Perez finit en tête du groupe 16 et jouera donc la phase finale. Tout était possible dans ce groupe puisque chaque joueur comptait une victoire et une défaite avant le dernier match, et mieux valait donc s'imposer largement pour finir premier à la différence de points.Le Français a gagné 6 trous, son adversaire 4, et il y a eu 7 égalités. Dans le même temps, Marc Leishman et Russell Henley n'ont pas réussi à se départager, avec neuf points chacun à l'issue des 18 trous. En huitièmes de finale, Victor Perez, 33eme mondial, sera opposé samedi à l'Ecossais Robert MacIntyre, 44eme.Antoine Rozner, de son côté, est éliminé malgré sa victoire 3&1 dès le 17eme trou contre un autre Sud-Coréen, Si Woo Kim. Le Français a gagné 5 trous, le Sud-Coréen 2 (les deux premiers) et il y a eu 10 égalités. Mais dans le même temps, Tommy Fleetwood a battu Bryson DeChambeau 1up à l'issue du dernier trou, et c'est lui qui verra les huitièmes de finale.bat DeChambeau (USA) : 1up (18)bat Kim (CdS) : 3&1 (17)3- DeChambeau (USA) : 1 victoire, 2 défaites4- Kim (CdS) : 0 victoire, 3 défaitesLeishman (AUS) - Henley (USA) : égalité (18)bat Im (CdS) : 2&1 (17)2- Henley (USA) : 1 victoire, 1 nul, 1 défaite3- Leishman (AUS) : 1 victoire, 1 nul, 1 défaite4- Im (CdS) : 1 victoire, 2 défaites