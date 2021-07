A dream debut 👏

Congratulations, Collin Morikawa, Champion Golfer of the Year 🏆



— The Open (@TheOpen) July 18, 2021

Morikawa sans faille lors du dernier tour



Par / Par / Birdie et voici Benjamin Hébert dans le top 50 💪



— GOLF+ (@GolfCanalPlus) July 18, 2021

Hébert a bien fini, Rozner beaucoup moins

Classement final (par 280) - Dimanche 18 juillet 2021

Antoine Rozner (FRA) 282 (70-71-67-74)

Collin Morikawa est le nouveau « champion golfer of the year » ! Deux ans après le sacre de Shane Lowry au Royal Portrush, l’Américain n’a pas tremblé durant le quatrième et dernier tour du British Open 2021, disputé sur l’exigeant parcours du Royal St George’s, à Sandwich. Pourtant, à l’orée de ce dernier passage sur le parcours, c’est Louis Oosthuizen qui était en position de force. Leader depuis la conclusion du premier tour ce jeudi mais ayant montré des signes de fébrilité à l’occasion du « Moving Day » ce samedi, le Sud-Africain a vu s’évanouir ses rêves d’ajouter « The Open » à son palmarès une deuxième fois onze après sa victoire sur l’Old Course de St Andrews. Avec deux bogeys à l’aller, Louis Oosthuizen a vu Collin Morikawa fondre sui lui. Avec le birdie sur les trois 7, 8 et 9, l’Américain a pris les commandes au classement, pour ne plus les lâcher par la suite. Sur le retour, le Sud-Africain a semblé se reprendre avec le birdie au trou numéro 11 mais le bogey au 13 l’a fait retomber dans ses travers. Au final, Louis Oosthuizen a terminé la journée avec une carte à un coup au-dessus du par, bien insuffisante pour empêcher Collin Morikawa de s’emparer de la Claret Jug.Car le vainqueur de l’US PGA en 2020, son seul titre lors d’un Majeur jusqu’à présent, a réalisé une journée de très haut niveau. Jamais au-dessus du par sur les 18 trous, le numéro 4 mondial est allé chercher un quatrième birdie au trou numéro 14 pour terminer la journée. Avec un total à quinze coups sous le par, Collin Morikawa a pu savourer sa victoire, ayant partagé la dernière partie en jeu avec Louis Oosthuizen. Retombé à onze sous le par, le Sud-Africain n’a pas fait un meilleur résultat que lors de l’US PGA et de l’US Open, dont il avait pris la deuxième place. En effet, le dauphin de Collin Morikawa est finalement Jordan Spieth. Seul troisième ce samedi, l’Américain s’est toutefois fait une belle frayeur avec un bogey aux trous numéros 4 et 6. Toutefois, avec un splendide eagle au numéro 7, l’équilibre est revenu avant une fin de parcours tonitruante. Aux trois 9, 10, 13 et 14, Jordan Spieth est allé chercher le birdie pour terminer la journée à quatre coups sous le par et échouer à deux coups de Collin Morikawa, lui qui était le dernier joueur américain à avoir remporté « The Open » en 2017. Terminant également ce dernier tour à quatre coups sous le par, ayant également profité d’un eagle au 7 pour effacer un début de journée difficile, Jon Rahm partage la troisième place avec Louis Oosthuizen.Côté Français, l’objectif de terminer dans le Top 30 à l’issue des quatre tours n’a finalement pas été atteint. 33eme ce samedi avec une carte à trois coups sous le par, Antoine Rozner a été beaucoup moins en réussite ce dimanche. La faute à une première moitié de parcours totalement ratée. Avec trois bogeys sur les trois premiers trous puis un quatrième au 5, le Parisien a trébuché au 9 avec un double bogey. A six coups sous le par, l’idée était ensuite de limiter les dégâts sur le retour. Ce qui a été fait avec le birdie aux trous 10 et 12. Mais, avec une telle carte, il n’était pas possible pour Antoine Rozner de remonter dans la hiérarchie, avec une 59eme place finale et un retard de 17 coups sur Collin Morikawa. Benjamin Hébert, pour sa part, a terminé la semaine presque comme il l’a commencée. En effet, le Briviste n’a pas été à la faute une seule fois au fil des 18 trous, allant même chercher le birdie sur les 3eme, 13eme et 17eme trous. Cette carte à trois sous le par lui a permis de remonter 20 positions pour terminer 33eme, avec un total à deux sous le par. Une dernière journée contrastée pour les Français au terme d’une semaine qui l’a été tout autant.Jordan Spieth (USA) 267 (65-67-69-66)Jon Rahm (ESP) 269 (71-64-68-66)Louis Oosthuizen (AFS) 269 (64-65-69-71)Dylan Fritelli (AFS) 271 (66-67-70-68)Brooks Koepka (USA) 272 (69-66-72-65)Mackenzie Hughes (CAN) 272 (66-69-68-69)Dustin Johnson (USA) 273 (68-65-73-67)Robert McIntyre (ECO) 273 (72-69-65-67)Daniel Berger (USA) 273 (70-67-68-68)Scottie Scheffler (USA) 273 (67-66-69-71)Benjamin Hébert (FRA) 278 (66-74-71-67)59-