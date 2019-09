European Masters: Soderberg, quel scénario !

Sebastian Soderberg a fait fort pour sa première victoire sur le circuit européen. Le Suédois de 29 ans a remporté l'European Masters, à Crans-Montana, en remportant un playoffs à 5 contre Rory McIlroy, Kalle Samooja, Andres Romero et Lorenzo Gagli.

Les cinq hommes avaient terminé à -14. Le Français Mike Lorenzo-Vera a pris la sixième place à un coup (-13).

