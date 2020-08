EPGA : Langasque s'impose au Wales Open

« L'une des meilleures parties de ma vie »

GOLF / EPGA

Wales Open - Classement final - Dimanche 23 août 2020

1- Romain Langasque (FRA) 276 (71-68-72-65) (-8 sous le par)

Belle première pour Romain Langasque !, après avoir remporté l'Open de Provence 2018 sur le Challenge Tour et avoir pris la 2eme place de la Coupe du monde 2016 avec Victor Dubuisson. Pour cela, le natif de Cabris a signé un énorme dernier tour 65 (-6), avec notamment dix birdies et zéro faux pas sur le tracé du Twenty Ten Course. Un dimanche dingue pour Langasque qui a ainsi grillé la politesse aux Finlandais Sami Valimali (-5) et aux leaders de la veille, le Suédois Sebastian Soderberg (-4) et à l'Ecossais Connor Syme (-3).De plus,En attendant, le Français pouvait savourer. « C'est une sensation incroyable. (...) Gagner mon premier tournoi sur un parcours aussi mythique, avec des conditions assez difficiles, et revenir de cinq coups derrière... C'est dingue. J'ai joué l'une des meilleures parties de ma vie aujourd'hui (dimanche). (...)Je suis heureux car ce sera un gros événement, sur un gros parcours. Il y aura moins de public, donc moins de pression pour une première », a par la suite confié Langasque, dans une interview à L'Equipe.Sami Valimaki (FIN) 278 (70-72-67-69) (-6)David Dixon (ANG) 279 (70-70-71-68) (-5)Matthew Jordan (ANG) 279 (69-72-72-66) (-5)Laurie Canter (ANG) 280 (71-69-72-68) (-4)James Morrison (ANG) 280 (73-72-66-69) (-4)Sebastian Soderberg (SUE) 280 (68-70-68-74) (-4)Jorge Campillo (ESP) 281 (75-68-69-69) (-3)Gavin Green (MYS) 281 (73-71-38-69) (-3)Calum Hill (ECO) 281 (73-71-68-69) (-3)Hao-Tong Li (CHN) 281 (72-66-76-67) (-3)Jason Scrivener (AUS) 281 (70-74-69-68) (-3)Callun Shinkwin (ANG) 281 (68-75-71-67) (-3)Connor Syme (ECO) 281 (66-70-70-75) (-3)...