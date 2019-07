Ecosse: Wiesberger claque un 61

A moins d'une semaine du British Open, quatrième et dernier Majeur de la saison, Bernd Wiesberger se règle. L'Autrichien a pris la tête en Ecosse, vendredi, avec une carte de 61 à -10 sous le par !

A -14 au général, il partage la tête avec Lee Slattery (-7 vendredi) et Erik van Rooyen (-7). Justin Thomas (-7) est sixième à trois coups.

Côté français, Romain Langasque (-4) est 11e à quatre longueurs. Romain Wattel, leader jeudi soir, est resté dans le par sur la journée et se trouve relégué à la 30e place, à six coups des premiers (comme Benjamin Hébert, -4 vendredi). Mickael Lorenzo Vera (-4) est 41e à sept unités, Victor Dubuisson (+1) et Alexander Levy (-3) ne passent pas le cut.