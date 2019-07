Ecosse: Hébert s'incline après trois trous de barrage !

Benjamin Hébert a frôlé un authentique exploit dimanche à l'Open d'Ecosse, un des tournois les plus importants de la saison.

Le Français, auteur d'une quatrième et dernière carte formidable de 62 à -9 sous le par, a terminé à -22 au général et ainsi poussé Bernd Wiesberger en barrage, l'Autrichien restant à -2 sur la journée. Il a eu les putts pour la victoire lors des deux premiers passages sur le par 4 du 18, avant de terminer par un bogey la troisième fois, Wiesberger assurant le par et donc la victoire. Romain Langasque, -4 dimanche, termine lui troisième à deux coups. Les deux Français disputeront le British Open à partir de jeudi, comme Mickael Lorenzo Vera et Alexander Levy.

Justin Thomas (-6 dimanche) finit neuvième à quatre coups, Romain Wattel (-5) 20e à six longueurs, Lorenzo Vera (-2) 28e à huit unités tout comme Victor Perez (-5), Rory McIlroy (-2) est 34e à neuf coups.