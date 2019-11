Dubai: Lorenzo-Vera termine 3e, Rahm rafle tout

Seul leader à l'issue des deux premiers tours, rejoint en tête samedi par Jon Rahm, Mike Lorenzo-Vera a finalement terminé troisième ce dimanche à Dubai du tournoi final du circuit européen. Le Français a rendu une carte de 70, sa moins bonne de la semaine (4 birdies, 2 bogeys), pour terminer à -17, à la troisième place, derrière deux joueurs du Top 10 mondial, Jon Rahm (-19) et Tommy Fleetwood (-18).

C'est donc l'Espagnol qui l'emporte, grâce à un birdie sur le 18 après une superbe sortie de bunker. Le n°5 mondial s'est fait peur en commettant 4 bogeys sur les 10 derniers trous, mais il a finalement réussi à devancer Fleetwood et à résister au retour de l'Anglais, déchaîné, à -7 sur la journée.

Rahm fait coup double puisqu'il remporte au passage le classement final de la Race to Dubai.

