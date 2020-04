Coronavirus : Un tournoi de golf avec Tiger Woods et Tom Brady

After feeling the sting of defeat the first time around, Looks like @TigerWoods is bringing a ringer to The Match (#PeytonManning).

I’m bringing a 🐐 @TomBrady - Ready to hit 💣’s? https://t.co/ilaqS05QQs



— Phil Mickelson (@PhilMickelson) April 22, 2020

Des palmarès impressionnants. Et de sacrées armoires à trophées, pour les golfeurs, avec ses 15 Majeurs et 82 victoires sur le circuit PGA, et(5 et 44), et les footballeurs américains(6 fois vainqueur du Super Bowl et 3 fois MVP de la NFL) et(2 et 5). Quatre légendes qui vont disputer un tournoi d’exhibition, "The Match: Champions for Charity", dont l’argent récolé servira à la lutte contre le coronavirus.A l’antenne d’une radio de Denver, Manning, le seul des quatre qui a pris sa retraite sportive, en 2016, a comparé l’événement à une sorte de, qui était déjà prévu avant le début de la crise sanitaire. Sur Twitter, Mickelson a révélé qu’il ferait équipe avec Brady, contre la paire Woods-Manning.. Un état où Brady évoluera désormais, puisqu’il s’est engagé avec les Tampa Bay Buccaneers, aux côtés de son ancien partenaire aux Patriots Rob Gronkowski.