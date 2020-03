Coronavirus : McIlroy, Garcia et Fleetwood saluent « nos héros »

Le pandémie de coronavirus ne cesse de progresser dans le monde. Le sport en est ainsi fortement impacté. Mais ses acteurs multiplient les dons ou bien encore les messages. C'est notamment le cas des golfeurs. C'est ainsi que Rory McIloy, Sergio Garcia ou bien encore Tommy Fleetwood, pour ne citer qu'eux, ont pris la parole dans une vidéo commune, pour saluer « nos héros » : « Ceci est un message pour tous ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Je ne suis pas votre héros. Nos héros sont les docteurs, les infirmiers et les infirmières. Nos héros sont les travailleurs sociaux et les personnels soignants. Nos héros sont les personnels hospitaliers. Nos héros sont les employés de supermarchés et les producteurs de denrées alimentaires. Nos héros nettoient nos rues et maintiennent la sécurité. Nos héros sont tous les travailleurs essentiels que nous tenons pour acquis. S'il vous plaît, aidez nos héros. Suivez les conseils de l'Organisation mondiale de la Santé et des gouvernements. Si nous faisons cela, alors nous pourrons sauver des vies et devenir des héros. » La vidéo se termine par un message invitant tous ceux qui le veulent à visiter le site internet « www.WHO.int » pour plus d'informations, tout en restant à la maison.