Classement mondial : McIlroy au sommet, cinq ans après

Quatre ans et demi après, revoilà Rory McIlroy (30 ans) au sommet du golf mondial ! Pour la première fois depuis septembre 2015, l'Irlandais occupe la première place du classement, publié ce lundi. McIlroy, vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem dans sa carrière (US Open en 2011, British Open en 2014 et USPGA en 2012 et 2014), profite de la contre-performance de Brooks Koepka, seulement 17eme en Arabie Saoudite la semaine dernière, pour déloger son rival américain et retrouver la première place du classement mondial. Ce week-end, ni McIlroy ni Koepka n'étaient pourtant de sortie sur les greens, mais cela n'empêche pas celui qui compte également à son palmarès la Ryder Cup, remportée en 2018 avec l'Europe, de dominer de nouveau la planète golf. Avec 440,98 points, le natif d'Holywood (Irlande du Nord) devance l'ancien leader (384,53) et l'Espagnol Jon Rahm, troisième avec 407,31 points au sein d'un Top 10 composé presque exclusivement de représentants des Etats-Unis, avec six golfeurs US (Koepka donc, mais aussi Thomas, Johnson, Cantlay, Simpson, Woods et Schauffele) parmi les neuf premiers. Toutefois, de tous les Américains concernés, seul Patrick Cantlay fait une belle opération cette semaine.

McIlroy aux portes du podium historique

Mais le grand gagnant se nomme bien évidemment Rory McIlroy, troisième du Farmers Insurance Open (derrière l'Australien Leishman et Rahm), la seule compétition à laquelle il ait participé cette saison et qui débute ainsi une 96eme semaine en carrière dans le trône de meilleur golfeur du monde. Seuls les légendaires Tiger Woods (683 semaines en tête), désormais huitième dans la hiérarchie, Greg Norman (Australie, 331 semaines) et Nick Faldo (Grande-Bretagne, 97 semaines) ont fait mieux dans l'histoire. A noter que le nouveau numéro 1 mondial sera à l'affiche à partir de jeudi du Genesis Invitational, en Californie. Koepka sera également de la partie. Le leadership pourrait donc de nouveau changer.