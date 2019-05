Chine: Hébert s'envole en tête

Benjamin Hébert s'est emparé de la tête de l'Open de Chine après un 3e tour assez exceptionnel. Après un aller dans le par, le Français, sur les neuf derniers trous, a réalisé six birdies et un eagle au 17 pour finalement rendre une carte de 64 et s'emparer seul de la tête du tournoi à -17.

"Ce jeu est fou, n'est-ce-pas ?, a réagi Hébert sur le site de l'European Tour. J'ai très mal joué sur les neuf premiers trous, je ne sentais pas bien mon swing. J'ai juste essayé de rester concentré, et j'ai trouvé mon rythme sur le retour. C'est la première fois que je suis en tête après 54 trous, donc on va voir. J'ai travaillé très fort pour être dans cette position, mais je ne veux pas me projeter, je vais me reposer et voir ce qu'il se passe dimanche."

Vainqueur à six reprises sur le Challenge Tour, Hébert est proche, à 32 ans, d'ouvrir son compteur sur le circuit principal européen. Avant la dernière journée, il possède trois longueurs d'avance sur Mikko Korhonen et Jorge Campillo. Victor Dubuisson, très régulier (trois cartes de 68 en trois jours), est 5e à -12.