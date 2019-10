Chiba: Woods prend le large

Tiger Woods est bien parti pour remporter le Zozo Championship, à Chiba, au Japon. Le "Tigre" est rentré au club-house avec trois coups d'avance sur le Japonais Hideki Matsuyama alors que le quatrième tour a été interrompu par l'obscurité. L'Américain, à -2 sur le quatrième tour, à -18 au total, venait de finir le trou n°11 et n'aura donc que sept trous à disputer lundi pour aller chercher sa 109e victoire chez les professionnels.

Gary Woodland (-12) et Rory McIlroy (-11) semblent trop loin pour le menacer, contrairement donc à Matsuyama (-15), qui joue cette semaine devant son public.

Leaderboard @ZOZOChamp when the final round was suspended due to darkness:



1. @TigerWoods -18 (11)

2. Hideki Matsuyama -15 (12)

T3. Sungjae Im -12 (14)

T3. @GaryWoodland -12 (10) pic.twitter.com/RbGi59SP66