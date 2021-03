Championnat du monde de match-play : Perez termine 4eme, Horschel l'emporte

Horschel fait coup double

GOLF / CHAMPIONNAT DU MONDE DE MATCH-PLAY

Demi-finales - Dimanche 28 mars 2021

Perez (FRA)

Petite finale

Perez (FRA) : 2&1

Finale

Un dimanche à oublier pour Victor Perez. Alors qu'il avait excellé depuis le coup d'envoi de ce Championnat du monde (WGC) de match-play, le golfeur français de 28 ans a perdu plus de match en une seule et même journée que depuis son arrivée à Austin (Texas). Dans la matinée, Perez avait vu son magnifique parcours s'arrêter aux portes de la finale après sa défaite en demi-finales 2 et 1 face à l'Américain Billy Horschel, futur vainqueur de l'épreuve. De retour sur le green texan quelques heures plus tard avec la ferme intention de se racheter de sa défaite face à Horschel en remportant la petite finale face à un autre Américain Matt Kuchar, afin de pouvoir terminer ce Championnat du monde de match-play en beauté et avec les honneurs, Le golfeur de 34 ans vainqueur de la Fedex Cup en 2014 ajoute ainsi une sixième victoire sur le circuit PGA à son palmarès. Il en profite également pour retrouver le Top 20 mondial pour la première fois depuis juillet 2017, à la 17eme place. En ce qui concerne Perez, même battu en petite finale, sa superbe performance à Austin en fera naturellement l'un des outsiders à suivre de très près, du 8 au 11 avril prochain à Augusta, lors du Masters.