Canada: McIlroy en mode Raptors

Rory McIlroy a été royal dimanche pour remporter l'Open du Canada.

A quelques jours de l'US Open, le Nord-Irlandais a sorti un quatrième et dernier tour en 61, à -9 sous le par, pour terminer à -22 au général et finir ainsi avec sept coups d'avance sur Shane Lowry (-3 dimanche) et Webb Simpson (-2). Dans le thème local, il a sorti le maillot des Toronto Raptors pour célébrer sa victoire, le tournoi se déroulant près de la capitale ontarienne (à Hamilton).

Le Français Paul Barjon finit à une belle 20e place (-2 sur la journée, -7 au général), à égalité avec Dustin Johnson (-1 dimanche) ou Justin Thomas (-1). Le n°1 mondial Brooks Koepka, resté dans le par sur cette ultime journée, est 50e (-2 au général).