British Open : Young seul en tête à l'issue du premier tour, Perez au-dessus du par

Perez satisfait de sa première journée

Poulter chahuté, Woods dans les cordes

GOLF / 150EME BRITISH OPEN

Classement à l’issue du 1er tour (par 72) - Jeudi 14 juillet 2022

Le British Open est de retour là où tout a commencé. Pour sa 150eme édition, le prestigieux tournoi majeur renoue avec le « Old Course » de Saint-Andrews sept ans après sa dernière visite sur le parcours écossais. Sur ce par 72, c’est Cameron Young qui a pris le meilleur départ. Avec quatre birdies sur les six premiers trous, l’Américain a frappé fort d’entrée et n’a jamais faibli. Terminant la première moitié de parcours avec un dernier birdie, le natif de Scarborough a assuré su les neuf derniers trous pour rendre une carte à 64, soit huit coups sous le par. Le plus proche rival de Cameron Young est Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais, vainqueur de « The Open » en 2014 au Royal Liverpool, a également connu un début de journée intéressant mais pourra regretter la seule petite scorie qu’est le bogey concédé au trou numéro 13. Avec un total à 66, soit six sous le par, Rory McIlroy pointe à deux coups du leader.Derrière le Nord-Irlandais, Cameron Smith et Robert Dinwiddie se partagent la troisième place à trois coups de Cameron Young, soit une carte de 67 sur ce premier tour du British Open. Seul Français présent cette semaine à Saint-Andrews, Victor Perez entend bien passer le cut d’un Majeur pour la première fois de sa carrière. Un premier tour que le Tricolore a abordé avec sérieux, réalisant un birdie aux trois numéros 5 et 9 avant de continuer sur sa lancée au numéro 12. Mais, dès le trou suivant, le natif de Séméac a un peu déraillé avec un bogey puis un deuxième au numéro 15. Parvenant à serrer le jeu, Victor Perez a conclu son parcours avec une carte de 71, soit un coup sous le par. « Faire moins 1, jouer sous le par sur un premier tour de Majeur, c'était important », a confié le Tricolore au quotidien L’Equipe. Assurant être « content dans l’ensemble » de sa partie, Victor Perez reste les pieds sur terre, assurant qu’« on ne peut pas s'attendre à faire une journée parfaite sur les greens ».Cette première journée a été marquée par les sifflets qui ont accompagné l’entrée en lice d’Ian Poulter. Le Britannique, autorisé à jouer malgré son ralliement à la ligue dissidente LIV Golf financée par l’Arabie Saoudite, a subi la bronca du public mais cela ne l’a pas déconcentré, bien au contraire. Avec notamment un eagle au trou numéro 9, Ian Poulter a rendu une carte de 69, soit trois coups sous le par. Tiger Woods, quant à lui, a connu une journée très difficile sur un parcours qui l’a vu gagner « The Open » en 2000 et 2005. Plombé par un début de parcours manqué et quatre bogeys sur les sept premiers trous, le « Tigre » a tenté de relever la tête avec des birdies au 9 et au 10 mais ce rythme n’a pas tenu. A l’issue de ce premier tour, l’Américain pointe à une anonyme 146eme place à cause d’une carte à 78, soit six coups sous le par. Le défi qui se présente devant Tiger Woods pour le deuxième tour sera celui d’effacer ce mauvaise impression et de tout faire pour passer le cut.Rory McIlroy (NIR) 66Cameron Smith (AUS) 67)Robert Dinwiddie (ANG) 67Barclay Brown (ANG) - 68Kurt Kitayama (USA) 68Lee Westwood (ANG) 68Brad Kennedy (AUS) 68Viktor Hovland (NOR) 68Talor Gooch (USA) 68Dustin Johnson (USA) 68Scottie Scheffler (USA) 68Victor Perez (FRA) 71Tiger Woods (USA) 78