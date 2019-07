British Open: Woods quasiment dernier

Tiger Woods est dans les tréfonds du British Open, 144e sur 156 après le premier tour. L'Américain a terminé sa journée de jeudi en 78, soit +7 au-dessus du par, un coup devant Rory McIlroy 150e (deux quadruples bogeys au 1 et au 18). Mickael Lorenzo Vera n'est pas beaucoup mieux, 140e après son +6 du jour. C'est très serré à l'avant, J.B. Holmes étant seul leader à -5 avec un coup d'avance sur Shane Lowry et deux coups sur un groupe de 13 hommes, parmi lesquels Brooks Koepka, Jon Rahm, Sergio Garcia ou Lee Westwood. Romain Langasque est 16e à trois coups, comme Justin Rose. Jordan Spieth est 20e à quatre longueurs, Justin Thomas 42e à cinq coups, Dustin Johnson 54e à six unités. Benjamin Hébert et Alexander Levy partagent la 72e place à sept coups de la tête, Francesco Molinari est 94e à huit longueurs.